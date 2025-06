Polizze catastrofali obbligatorie per terremoti e alluvioni | tutti gli aggiornamenti da Confartigianato

Con l’approvazione del Senato dello scorso mese, il decreto legge n.39/25 sulle polizze catastrofali obbligatorie per terremoti e alluvioni diventa legge, segnando una svolta per le imprese italiane. Tuttavia, alcuni aspetti pratici richiedono ancora chiarimenti: Confartigianato si impegna a fornire gli ultimi aggiornamenti e supporto per affrontare con sicurezza questa importante novità normativa. Restate sintonizzati per tutte le novità e approfondimenti.

Con l'approvazione del Senato dello scorso mese, è stato convertito in legge il Dl n.3925, sulle misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. Permangono, tuttavia, ancora alcuni aspetti applicativi da chiarire, sui quali si auspica un rapido intervento interpretativo da.

