Poliziotto scomparso nel Pescarese | si cerca il 30enne Fabrizio Spagnoli L’auto ritrovata in una zona isolata

Un mistero avvolge il Pescarese: Fabrizio Spagnoli, agente di 30 anni originario di Montesilvano, è scomparso nel nulla. La sua auto è stata trovata in una zona isolata di Campotino, alimentando preoccupazioni e interrogativi sulla sua sorte. Le ricerche sono ancora in atto, e l’intera comunità attende risposte. La scomparsa di Fabrizio rappresenta un caso che ha già scosso l’intera provincia e invita a riflettere sull’importanza della sicurezza e della solidarietà.

Un uomo di 30 anni, agente della polizia in servizio presso la questura di Nuoro ma residente a Montesilvano in provincia di Pescara, è scomparso. L'allarme è scattato nella serata di ieri, mercoledì 18 giugno. Si tratta di Fabrizio Spagnoli: l'uomo non è rientrato a casa insospettendo i familiari che hanno allertato le forze dell'ordine. Immediate le ricerche che hanno portato al ritrovamento della sua automobile: si trovava a Campotino, frazione di Collecorvino sempre nel pescarese, in una posizione collinare e isolata. Le ricerche, attivate dalla prefettura di Pescara sono coordinate sul campo dai vigili del fuoco del Comando provinciale: partecipano anche le unità cinofile con cani molecolari, la protezione civile, con squadre di rastrellamento e anche i sommozzatori per scandagliare i laghetti presenti nell'area.