Poliziotti indagati la protesta del SAP | Chi fa il proprio dovere non deve essere messo sotto processo

La recente protesta del SAP, il sindacato autonomo di polizia, ha acceso un dibattito acceso e appassionato. Da Foggia a Brindisi, i poliziotti si sono riuniti per difendere l’onore e la dignità di chi fa il proprio dovere, sottolineando che chi agisce correttamente non dovrebbe essere sottoposto a processo. La questione, simbolo di un tema più ampio, solleva interrogativi importanti sulla tutela delle forze dell’ordine e sulla giustizia.

Da Foggia a Brindisi, monta la protesta del Sap, il sindacato autonomo di polizia, che questa mattina si è riunito dinanzi al commissariato pugliese per manifestare solidarietĂ ai colleghi che, a seguito della cattura dei responsabili della morte di un loro 'fratello di giubba', il carabiniere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Poliziotti indagati, la protesta del SAP: "Chi fa il proprio dovere non deve essere messo sotto processo"

