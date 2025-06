Polisemi? | luoghi linguaggi e desideri queer in mostra

Dal 20 al 22 giugno 2025, il cuore pulsante di San Lorenzo si trasforma in un palcoscenico di riflessione e scoperta con Polisemi?, una mostra collettiva diffusa che esplora i luoghi, i linguaggi e i desideri queer attraverso l’arte contemporanea. Un'occasione unica per interrogarsi sul significato di queer oggi, tra dialoghi aperti e percorsi coinvolgenti. Un invito a camminare e a confrontarsi, alla ricerca di nuove narrazioni e identità.

POLISEMI? – ARTE QUEER DIFFUSA A SAN LORENZO ? 20–22 giugno 2025 Roma, Quartiere San Lorenzo ? Tutti i giorni 16:00–21:00 Opening diffuso: venerdì 20 giugno, ore 18:30

