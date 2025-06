Policlinico e Fondazione Leonardo Del Vecchio insieme per creare il nuovo pronto soccorso

Un importante passo avanti per la sanità milanese: Policlinico e Fondazione Leonardo del Vecchio uniscono le forze per realizzare un nuovo pronto soccorso, dal valore di 8 milioni di euro. Con il sostegno di 6 milioni dalla fondazione, il progetto promette di rivoluzionare l’emergenza medica nel capoluogo. Non vedo l’ora che la nuova struttura possa riversare tutto il suo valore in…

Un intervento da 8 milioni di euro, 6 dei quali stanziati dalla Fondazione Leonardo del Vecchio nell’ambito delle sue iniziative filantropiche a supporto della sanità pubblica. Con l’aggiudicazione del bando e l’avvio del cantiere nel primo trimestre del 2025, prende forma un progetto di ampliamento e riqualificazione del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano. "Non vedo l’ora che la nuova struttura possa riversare tutto il suo valore in termini di servizi all’importante bacino di pazienti del milanese" ha commentato Nicoletta Zampillo Del Vecchio, presidente della Fondazione che porta il nome del fondatore del gruppo Luxottica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Policlinico e Fondazione Leonardo Del Vecchio insieme per creare il nuovo pronto soccorso

In questa notizia si parla di: fondazione - vecchio - policlinico - leonardo

Prende forma il progetto di riqualificazione del Pronto Soccorso Generale di #PoliclinicoMi: un intervento da 8 milioni di euro, 6 dei quali stanziati dalla Fondazione Leonardo del Vecchio https://shorturl.at/QmIx4 #ProntoSoccorso @FondazioneLDV @Reg - X Vai su X

Il progetto prevede un investimento da 8 milioni di euro di cui 6 finanziati dalla Fondazione Leonardo del Vecchio: i dettagli Vai su Facebook

Policlinico e Fondazione Leonardo Del Vecchio insieme per creare il nuovo pronto soccorso; Policlinico di Milano e Fondazione Leonardo Del Vecchio insieme per un nuovo Pronto Soccorso; Il pronto soccorso del Policlinico di Milano si rifà il look: come sarà il nuovo polo tra triage, codici priorità e caring nurse.

Milano, Fondazione Leonardo Del Vecchio finanzia con 6 milioni il nuovo pronto soccorso del Policlinico - Il progetto di ampliamento e riqualificazione del pronto soccorso del Policlinico di Milano reso possibile grazie al contributo della Fondazione ... Secondo affaritaliani.it

Policlinico di Milano e Fondazione Leonardo Del Vecchio insieme per un Pronto Soccorso sempre più efficiente e innovativo nel cuore della città - Rispondere in modo efficace ai nuovi e complessi bisogni di salute attraverso modelli di assistenza innovativi: è questo l’obiettivo del progetto di ampliamento e riqualificazione del Pronto Soccorso ... Segnala mi-lorenteggio.com