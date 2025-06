Pokémon Scarlatto e Violetto i miglioramenti sono netti su Nintendo Switch 2 secondo Digital Foundry

Pokémon Scarlatto e Violetto brillano di una nuova luce su Nintendo Switch 2, grazie a un aggiornamento gratuito che sfrutta appieno la potenza della console. Digital Foundry elogia il miglioramento netto delle performance, che trasforma radicalmente l’esperienza di gioco rispetto al lancio del 2022. Un vero e proprio passo avanti per i fan e gli appassionati di Pokémon. L’analisi evidenzia come...

Pokémon Scarlatto e Violetto migliorano radicalmente su Nintendo Switch 2, parola di Digital Foundry. Dopo le durissime critiche ricevute al lancio nel 2022 per le performance disastrose su Switch originale, i due giochi di nona generazione si rifanno il look sulla nuova console grazie a un aggiornamento gratuito che sfrutta la maggiore potenza dell’hardware. Secondo l’analisi pubblicata da Digital Foundry su Eurogamer, il salto qualitativo è notevole: in modalità dock, la risoluzione ora è 1080p nativi upscalati a 4K, mentre in portatile si passa da circa 576-720p a un 648p dinamico upscalato a 1080p. 🔗 Leggi su Game-experience.it