Poggiorimini può rivivere da campo attrezzato.

Dici "Poggiorimini" e a generazioni di riminesi (e non solo) riaffiorano alla mente felici ricordi di gite, scampagnate e soprattutto campeggi. Tanti campeggi vissuti in questo cucuzzolo sopra i mille metri in alta Valmarecchia, immerso nel bosco di Botticella a due passi da Sant’Agata Feltria. Il primo "seme" di Poggiorimini è stato piantato negli anni Cinquanta da Luigi Zangheri, nome notissimo dell’associazionismo cattolico riminese. Per oltre 60 anni Poggiorimini è stata la casa comune di centinaia di gruppi dove migliaia di ragazzi ed educatori hanno vissuto tappe importanti di vita formativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it