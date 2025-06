Pochi posti dopo la mobilità | mini call veloce per il sostegno in forse nel 2025 26

In un contesto di posti limitati dopo la mobilità, si delinea una possibilità concreta di accesso al sostegno tramite la mini call veloce per il biennio 2024/25. Questa procedura, ancora in bilico e soggetta a disponibilità, rappresenta un'opportunità importante per chi aspira a coprire i posti vacanti di sostegno attraverso le GPS di prima fascia. Le prospettive future, soprattutto nel Nord Italia e per la classe ADSS, sono ancora da definire e richiedono attenzione costante.

Anche per il 202425 la mini call veloce rimane una procedura possibile per coprire i posti vacanti di sostegno tramite la prima fascia GPS. Tuttavia, la sua attivazione dipenderà dalla disponibilità effettiva dei posti e dall’esaurimento delle graduatorie ordinarie. Le prospettive per il 202526, soprattutto nel Nord Italia e per la classe ADSS, restano ancora . Pochi posti dopo la mobilità: mini call veloce per il sostegno in forse nel 202526 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

