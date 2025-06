Pnrr e spese militari il Pd si spacca ancora E i Socialisti bocciano la linea Schlein

Nel caleidoscopio della politica italiana e internazionale, le tensioni sul PNRR e le spese militari riflettono un Paese diviso e in fermento. Tra scontri nel PD, critiche dei socialisti e manovre a Strasburgo, si prospetta un quadro incerto e articolato. In questo scenario di continui contrasti, emerge forte la necessitĂ di trovare un'unitĂ che permetta di avanzare con decisione. Ma come si evolverĂ questa intricata partita?

Tutti contro tutti, a Strasburgo come a Roma. Il gran bazar del campo largo, sulla politica internazionale ogni banco ha una merce diversa, in concorrenza con il "dirimpettaio". A cominciare dalla plenaria del Parlamento Europeo che ieri ha approvato una risoluzione per chiedere una proroga di 18 mesi del PNR ("impraticabile" per il vicepresidente Fitto). Nel provvedimento anche un paragrafo che apre le porte dei fondi europei di Next Generation EU alle spese militari. Il passaggio incriminato che apre la guerra muscolare a sinistra. M5S ed Avs votano contro, portandosi dietro gran parte del Pd.

