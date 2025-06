Planeterranea il futuro di diete e stili di vita Colao | L’importanza di diffondere un’alimentazione corretta

Il nostro impegno è rivolto a promuovere un futuro più sostenibile e salutare attraverso una corretta alimentazione. Planeterranea, il convegno internazionale promosso dalla Cattedra Unesco Federico II, si svolge a Napoli dal 18 al 21 giugno, offrendo un’occasione unica per condividere conoscenze e strategie su diete e stili di vita innovativi. Con questa iniziativa, aspiriamo a diffondere consapevolezza e a plasmare un domani più sano e rispettoso del pianeta.

Planeterranea è il titolo del convegno internazionale promosso dalla Cattedra Unesco Federico II per l’Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile che si svolge per quattro giorni al Monastero Regina Coeli di Napoli (Vico San Gaudioso, 2) dal 18 al 21 giugno. Iniziativa che segue quella realizzata al Parlamento europeo nello scorso mese di marzo dal titolo “Nutrition and Health: From Mediterranean to Planeterranean Diet”. “Il nostro obiettivo è di diffondere i principi di stile di vita e alimentazione corretta della dieta mediterranea e promuovere una dieta che possa essere davvero planeterranea”, ha dichiarato la professoressa Colao, tra le più importanti scienziate italiane riconosciute nel mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: planeterranea - diete - stili - vita

Planeterranea, il futuro di diete e stili di vita. Colao: L'importanza di diffondere un'alimentazione corretta; La dieta mediterranea diventa “Planeterranea”, globale e sostenibile; Dieta planeterranea: l’alimentazione mediterranea a portata di globo.

Fibromialgia - Dieta, Stile di Vita e Terapie Alternative - Per trattare alcuni sintomi della fibromialgia, come i disturbi del sonno, la prima regola è educare adeguatamente il paziente affinchè eviti comportamenti sbagliati, sia in campo dietetico ... Come scrive msn.com

Dieta Mediterranea: uno stile di vita da seguire fin da piccoli - La Dieta Mediterranea è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco, in quanto rappresenta un modello nutrizionale sano e sostenibile in grado ... Riporta ilmattino.it