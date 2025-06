Pizzicato con la ex pornostar e licenziato il cantante dei The Boyz

Un incontro notturno tra Ju-Haknyeon, il giovane cantante dei The Boyz, e l’ex pornostar giapponese Kirara Asuka ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico in Giappone. Le conseguenze sono state rapide e decisive: licenziamento e un’accusa che potrebbe mettere fine alla carriera del talento sudcoreano. Ma cosa c’è di vero in tutto questo scandalo? E quale sarà il destino di Ju-Haknyeon? La verità si nasconde dietro le smentite e i retroscena di questa vicenda tumultuosa.

Un incontro notturno tra Ju?Haknyeon e l’ex attrice giapponese di film per adulti, Kirara Asuka ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico nel Paese del Sol levante e, soprattutto, rischia di scrivere la parola ‘fine’ sulla carriera del giovane cantante e ballerino sudcoreano della band ‘ The Boyz ’. Ecco perché. La notte incriminata e la smentita di Ju?Haknyeon. Nei giorni scorsi, il magazine giapponese ‘Sh?kan Bunshun’ ha pubblicato alcune foto che ritraggono il ballerino e l’attrice in un locale privato di Roppongi, a Tokyo. Gli scatti hanno immortalato sguardi intimi, abbracci, momenti di affetto, come quando Kirara, che oggi fa l’influencer, si è appoggiata sulla spalla di Ju?Haknyeon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pizzicato con la ex pornostar e licenziato il cantante dei The Boyz

