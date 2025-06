PizzAut al concerto di Ligabue | Cucineremo per 100mila persone Certe notti possono essere le più inclusive del mondo

Immaginate un cuore pulsante di musica e solidarietà: PizzAut, il locale fondato da Nico Acampora che dà lavoro ai ragazzi autistici, sarà la pizzeria ufficiale del concerto di Ligabue a Campovolo. Due serate indimenticabili il 20 e 21 giugno, dove l’amore per la musica si unirà alla passione per l’inclusione. Voi forse non ci crederete… ma questa è solo l’inizio di un sogno che diventa realtà.

PizzAut al concerto di Ligabue: 'Cucineremo per 100mila persone. Certe notti possono essere le più inclusive del mondo'

