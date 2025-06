Più tasse sulle aziende del fossile per coprire i danni al clima | 8 su 10 sono d’accordo Il sondaggio Oxfam e Greenpeace

Otto su dieci persone in tutto il mondo, Italia inclusa, sono favorevoli a tassare le aziende del fossile per coprire i danni al clima. Un chiaro segnale di cambiamento, che riflette la crescente consapevolezza sull’urgenza di agire contro il riscaldamento globale. È il momento di trasformare questa volontà in azione concreta: un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e responsabile.

Otto persone su dieci sono favorevoli a una tassazione più incisiva delle imprese fossili. È quanto emerge da un nuovo sondaggio commissionato da Oxfam International e Greenpeace International e condotto da Dynata in 13 Paesi, tra cui l’Italia. Stando ai dati emersi, diffusi in occasione della Climate Change Conference delle Nazioni Unite in corso a Bonn fino al 26 giugno, una parte sempre più consistente della popolazione mondiale vorrebbe che le multinazionali dei combustibili fossili pagassero maggiori imposte per ripagare i danni causati dalla crisi climatica. La stessa percentuale è convinta che i governi non stiano facendo abbastanza per svincolarsi dal condizionamento che le grandi imprese inquinanti e una ristretta élite di super-ricchi esercitano sulla politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Più tasse sulle aziende del fossile per coprire i danni al clima”: 8 su 10 sono d’accordo. Il sondaggio Oxfam e Greenpeace

