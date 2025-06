Più moderno e competitivo il nuovo porto di Ancona secondo Acquaroli | Investimenti per 100 milioni di euro

Il nuovo porto di Ancona si presenta come un progetto all’avanguardia, con investimenti da 100 milioni di euro per rendere la città ancora più moderna e competitiva. Secondo Acquaroli, un’evoluzione strategica per il territorio, capace di attrarre investimenti e promuovere cultura e economia. Ieri sera, a Marina Dorica, abbiamo celebrato questa sinergia tra passione sportiva e sviluppo infrastrutturale, un passo decisivo verso un futuro prospero per Ancona e la sua comunità.

ANCONA - "Ieri sera a Marina Dorica di Ancona, in occasione della presentazione della 26esima edizione della Regata del Conero, abbiamo celebrato un evento iconico che ogni anno unisce sport, tradizione e valorizzazione del territorio. La Regione sostiene manifestazioni come questa, che.

Porto di Ancona, al via adeguamento strutturale banchina 23 - Al porto di Ancona affidato l'incarico per l'adeguamento strutturale della banchina 23: un ntervento di consolidamento e riparazione dell'infrastruttura per migliorarne le po ... Si legge su msn.com