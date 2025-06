Più di duecento squadre al via | Esperienza che richiede coraggio ma regala emozioni uniche

Pi249 di duecento squadre al via, un’esperienza che richiede coraggio ma regala emozioni uniche. Centinaia di atleti pronti a sfidare sé stessi tra le vie del centro città, con la tensione alle stelle e il cuore che batte forte. Le staffette partono alle 20.30, seguite dalle squadre che affronteranno i 42 chilometri e oltre 600 metri di dislivello. Ogni frazionista, un passo verso la gloria, mentre il pubblico si prepara a vivere una giornata indimenticabile.

Saranno 209 le squadre al via per un totale di oltre 600 atleti e atlete attesi in centro città. Le staffette le prime a partire (posticipato alle 20.30 lo start del primo frazionista del team Capanna Monza-Lecco), dalle 21 il via alle squadre che correranno per intero i 42 chilometri e il migliaio di metri di dislivello. La prima sarà la bergamasca – uno dei sette terzetti femminili - "Per Aspera ad Astra". Una dopo l'altra, ogni 20 secondi, senza soluzione di continuità e tra due ali di folla pronti ad applaudire tutti, senza distinzione. L'ultima partenza è fissata per le 21.53 (la mista Soft Job Lesmo).

