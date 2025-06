Più badanti e meno colf L’Inps e i lavoratori domestici | il 50,4% di loro assiste gli anziani

Mentre l’Italia affronta un invecchiamento senza precedenti e un progressivo spopolamento, le sfide per il futuro si fanno sempre più urgenti. La crisi demografica, evidenziata dal ministro Giorgetti, richiede interventi concreti per sostenere le famiglie e le comunità locali. In questo scenario, i lavoratori domestici, come badanti e colf, diventano pilastri fondamentali del nostro welfare. La domanda è: come possiamo garantire un sostegno duraturo a chi assiste gli anziani e tutela la coesione sociale?

Roma, 19 gougno 2025 – L'Italia si fa più "piccola" e più vecchia, la popolazione diminuisce, i giovani diminuiscono e gli anziani aumentano, i paesi, soprattutto al Sud ma anche nell'Appennino centrale, si spopolano, la desertificazione di interi territori è in atto. A certificare il ritorno al Medioevo dell'Italia è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che rilancia l'allarme sull'inverno demografico, con un secco j'accuse alla classe politica: «È un tema che tutta la politica ha presente, ma tende deliberatamente ad accantonare». Un nodo che ieri ha visto anche l'Inps segnalare come l'assetto sociale stia cambiando: per la prima volta il numero delle badanti supera quello delle colf.

