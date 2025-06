Piromane fermato sulla Statale 106 in Calabria stava appiccando un incendio vicino a un benzinaio

Un uomo è stato arrestato sulla Statale 106 in Calabria mentre cercava di appiccare un incendio vicino a un distributore di benzina. Un intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, sottolineando l’importanza dei controlli anti-incendio in questa stagione critica. La Polizia continua a vigilare per garantire la sicurezza e prevenire tragedie di questa natura.

Un uomo è stato fermato per tentato incendio lungo la Statale 106 in Calabria. La Polizia ha intensificato i controlli per prevenire incendi dolosi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Piromane fermato sulla Statale 106 in Calabria, stava appiccando un incendio vicino a un benzinaio

In questa notizia si parla di: fermato - statale - calabria - incendio

