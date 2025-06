Pil Svimez | al Sud spicca la Sicilia In Calabria è boom turismo

Nel 2024, il Sud Italia si distingue per le sue performance positive, con Sicilia e Campania in prima fila grazie a crescita significative nel settore delle costruzioni e un boom nel turismo, che ha raggiunto quota 232%. Questi segnali indicano un consolidamento della ripresa economica regionale, confermando l’importanza di strategie mirate per valorizzare le potenzialità delle aree meridionali. Questo scenario promettente apre nuove opportunità di sviluppo e investimento nel territorio.

Anche nel 2024 si conferma l'ampia differenziazione interna alle diverse ripartizioni territoriali nei tassi di crescita regionali osservata nel triennio precedente. Al Sud, spiccano le performance di Sicilia (+1,5%) e Campania (+1,3%), accomunate dalle migliori dinamiche d'area del valore aggiunto delle costruzioni, rispettivamente pari a +6,3% e +5,9%. In Sicilia anche l'espansione del settore.

