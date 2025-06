Pikes Peak ecco la montagna che ispirò America the Beautiful

Pikes Peak, la maestosa montagna che ha ispirato l'inno "America the Beautiful", rappresenta molto più di una semplice escursione. Situata nel cuore del Colorado, questa meraviglia naturale, insieme al Garden of the Gods, incanta visitatori e appassionati di paesaggi mozzafiato, offrendo un viaggio tra le meraviglie degli Stati Uniti. Scopri perché questa destinazione continua ad affascinare ed emozionare, lasciandoti senza parole di fronte alla sua straordinaria bellezza.

Colorado Springs (Colorado), 19 giu. (askanews) - The Garden of the Gods (il Giardino degli Dei) e Pikes Peak da Denver non sono semplicemente una gita piacevole, consigliata anche da Brand Usa, Visit Colorado e Visit Colorado Springs. Si tratta di un viaggio nelle bellezze naturali Usa che hanno saputo ispirare il testo dell'inno "America the Beautiful". "Su quella montagna, nel 1893, una signora salì in carrozza fino alla cima, poi scese e scrisse una poesia. Quella poesia fu poi musicata e cantata da tutta l'America" ci spiega Glenda Bauman, la nostra guida. "È la canzone che oggi si intitola 'America the Beautiful'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pikes Peak, ecco la montagna che ispirò "America the Beautiful"

