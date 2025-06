Pier Silvio Berlusconi il selfie in barca mentre Silvia Toffanin è pensierosa Cosa succede

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin incantano con il loro primo bagno estivo a Saint-Jean-Cap-Ferrat, lontani dai riflettori e immersi nella natura. Mentre lei appare pensierosa, lui si diverte in un selfie in barca, svelando un lato piĂą intimo e spontaneo della coppia. Una giornata di relax e complicitĂ che ci lascia immaginare cosa bolle in pentola...

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno fatto il primo bagno della stagione a Saint-Jean-Cap-Ferrat sulla Costa Azzurra. Un'uscita solo di coppia, i figli non erano con loro, in cui si sono dedicati al sup. Oltre a scoprire che anche Pier Silvio Berlusconi si fa i selfie, le immagini. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Pier Silvio Berlusconi, il selfie in barca mentre Silvia Toffanin è pensierosa. Cosa succede

