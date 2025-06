Piccolo Festival dello Sport a Corsano | Dell’Edera presenta il libro su Sinner esposta anche la Coppa Davis

Vieni a scoprire un mondo di passione e sport al Piccolo Festival dello Sport a Corsano dell’Edera! Sabato 21 giugno alle 19, presso gli impianti del Circolo Tennis Corsano, potrai ammirare il libro dedicato a Sinner e l’esposizione della prestigiosa Coppa Davis. Un’occasione unica per avvicinarsi ai miti dello sport e vivere un pomeriggio ricco di emozioni e cultura, che promette di coinvolgere grandi e piccini.

