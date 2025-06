Piccola rivoluzione nel panorama horror | la saga di Saw venduta a Blumhouse e non è l’unica sorpresa

Una vera rivoluzione nel mondo dell’horror: la saga di Saw passa nelle mani di Blumhouse, il gigante dietro successi come Insidious e Get Out. Questa mossa strategica apre le porte a un futuro ricco di nuove avventure tra film, serie, fumetti e giochi, promettendo di ridefinire il genere. La domanda ora è: quale sorpresa ci riserverà questa collaborazione innovativa? Restate sintonizzati, perché la paura sta per evolversi in modi inaspettati.

Il mondo dell'horror vive un'importante svolta considerando che Blumhouse, la celebre casa di produzione di successi come Insidious, Get Out e Five Nights at Freddy's, ha acquistato i diritti della leggendaria saga Saw. L'accordo, il cui valore economico non è stato reso noto, riguarda tutti i progetti futuri del franchise, inclusi film, serie TV, fumetti, videogiochi e merchandising. I diritti erano precedentemente detenuti da Oren Koules e Mark Burg, produttori storici della saga fin dal primo film del 2004. Dopo oltre due decenni di successi, i due hanno deciso di passare il testimone per aprire nuovi capitoli nelle loro carriere creative.

