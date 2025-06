Picchiata e uccisa durante una rapina in Lussemburgo | condannati a 30 anni gli assassini di Sonia Di Pinto

Tragedia sconvolgente in Lussemburgo: Sonia Di Pinto, 46 anni, assassinata durante una rapina nella pizzeria dove lavorava. Dopo un lungo processo, due degli imputati sono stati condannati a 30 anni di carcere, mentre il sospetto complice è stato assolto. La madre della vittima, ancora devastata, sperava nell'ergastolo. Una vicenda che lascia aperte molte domande sulla giustizia e sulla sicurezza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

Si chiude il processo riguardante l'assassinio di Sonia Di Pinto, 46enne di origini molisane, nella pizzeria dove lavorava: condannati due imputati a 30 di carcere, assolto il sospetto complice. La madre della vittima: "Aspettavo l'ergastolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lussemburgo, picchiata e uccisa durante una rapina: condannati a 30 anni gli assassini di Sonia Di Pinto - Una tragica tragedia ha scosso il cuore del Lussemburgo: Sonia Di Pinto, stimata lavoratrice molisana di 46 anni, è stata brutalmente uccisa durante una rapina.

