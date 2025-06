Picchia un passante per rubargli i soldi poi li usa per comprarsi le sigarette

Un gesto selvaggio e senza scrupoli: un uomo di 53 anni, cittadino senegalese, è stato arrestato dai Carabinieri di Brescia dopo aver aggredito un passante per rubargli i soldi e usarli per comprare sigarette. La vicenda, avvenuta nella notte del 29 marzo vicino all'ex centro commerciale Freccia Rossa, ha sconvolto la comunità. L'uomo è ora in cella, sotto disposizione del giudice, ma la domanda che rimane è: cosa spinge una persona a compiere tali atti di violenza?

È stato arrestato dai Carabinieri di Brescia un uomo di 53 anni, cittadino senegalese, ritenuto il presunto autore di una rapina avvenuta nella notte del 29 marzo scorso nei pressi dell'ex centro commerciale Freccia Rossa. L'uomo è finito in carcere su disposizione del gip del tribunale di.

