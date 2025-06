Picchia la moglie e la figlia disabile in auto | arrestato un pizzaiolo

Una tranquilla giornata di viaggio si è trasformata in una scena di violenza insopportabile, quando un pizzaiolo ha aggredito la moglie e la figlia disabile durante un tragitto tra Crispano e Caivano. L'episodio, culminato con l’arresto dell’uomo, ha sconvolto la comunità e riaccende il dibattito sulla tutela delle vittime di abusi domestici. Una vicenda che ci ricorda quanto sia importante intervenire tempestivamente per proteggere chi è più vulnerabile.

Nel primo pomeriggio di ieri, lungo il tratto di strada che collega Crispano e Caivano, una normale giornata si è trasformata in un incubo per una donna di 46 anni e sua figlia disabile di appena 16 anni, originarie della provincia di Salerno. Una lite familiare scoppiata all'interno di un'auto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Picchia la moglie e la figlia disabile in auto: arrestato un pizzaiolo

In questa notizia si parla di: figlia - disabile - auto - picchia

"Niente centro estivo per mia figlia disabile". Il Comune: "Ci sono criteri di accoglienza uguali per tutti" - In molte città, i centri estivi comunali adottano criteri di accoglienza uguali per tutti, ma emergono criticità per famiglie con figli fragili.

Caivano, picchia in auto moglie e figlia disabile: 43enne in carcere; Ubriaco alla guida picchia la moglie e la figlia disabile ma la ragazzina chiede aiuto sulla chat di classe: salvate dai carabinieri; Caivano, picchia moglie e figlia disabile in auto: 16enne manda posizione GPS e fa arrestare il padre.

Caivano, picchia moglie e figlia disabile. L'allarme lanciato dalla ragazza - Una lite familiare scoppiata all'interno di un'auto che si è trasformata rapidamente in un episodio di brutale violenza. Come scrive msn.com

Picchia moglie e figlia disabile, arrestato 43enne - E' stata la ragazza a dare l'allarme inviando la propria posizione in una chat con amici ... rainews.it scrive