Piazzetta Caldomai differenziata non ritirata

Piazzetta Caldomai, la nostra comunità si impegna quotidianamente per un ambiente più pulito e sostenibile. Tuttavia, continuiamo a riscontrare ritardi nel ritiro della differenziata, con contenitori pieni e sacchetti accumulati. Vi chiediamo gentilmente di intervenire al più presto per garantire il corretto funzionamento della raccolta e il benessere di tutti noi. Inquilini di questa meravigliosa zona, confidiamo nella vostra pronta attenzione!

Noi residenti della zona di piazzetta Caldomai, ci chiediamo perché gli operatori della Rap non ritirano la differenziata nonostante ci siano tanti contenitori. I contenitori sono pieni ed accanto ad essi ci sono già tanti sacchetti da ritirare. Provvedete cortesemente! Noi inquilini di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Piazzetta Caldomai, differenziata non ritirata

In questa notizia si parla di: piazzetta - caldomai - differenziata - ritirata

Piazzetta Caldomai, differenziata non ritirata :: Segnalazione a Palermo; Piazzetta Caldomai è piena di rifiuti e ingombranti, i residenti: Vane le segnalazioni alla Rap.

Differenziata non ritirata a Ponte Mammolo - LA FOTO E' RELATIVA AL CAVEDIO IN CUI, NEL MIO CONDOMINIO, TROVANO RICOVERO I BIDONI DELL'IMMONDIZIA, UNO PER OGNI SCALA E LE SCALE SONO 13. Scrive romatoday.it

Raccolta differenziata. Quando ritirare il kit - Castiglion Fiorentino e Cortona estendono l’orario per la consegna del kit della raccolta differenziata ... Lo riporta lanazione.it