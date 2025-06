Piazza Loggia | Closing Night della Pallacanestro Brescia

piazza Loggia si trasforma nel cuore pulsante di Brescia, per una notte indimenticabile dedicata alla Pallacanestro Brescia. Giovedì 19 giugno, la città si riunisce per celebrare una stagione memorabile, ricca di emozioni e successi. Un momento speciale per ringraziare atleti, staff e tifosi che hanno reso questa avventura unica. Un’occasione per onorare il passato e guardare con entusiasmo al futuro della nostra amata squadra.

Giovedì 19 giugno in piazza della Loggia, la cittĂ saluta sua squadra di pallacanestro, giunta al termine di una gloriosa stagione. Un'occasione unica e speciale per ringraziare tutti i protagonisti della Pallacanestro cittadina, artefici di una stagione storica ed emozionante, culminata con la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Piazza Loggia: Closing Night della Pallacanestro Brescia

In questa notizia si parla di: pallacanestro - loggia - piazza - closing

LBA - Closing Night 2025 | Pallacanestro Brescia in Piazza della Loggia #LBASerieA | #pianetabasket Vai su X

Festeggiamo insieme la fine di una stagione che ci ha fatto sognare! Vi aspettiamo domani, giovedì 19 giugno, in Piazza della Loggia alle ore 19:30 Tutte le info ? https://pallacanestrobrescia.it/2025/06/18/closing-night-2025/ Vai su Facebook

Closing night in piazza Loggia; Brescia: Closing Night della Pallacanestro Brescia; Brescia, closing night in Piazza Loggia per festeggiare la Germani.

Brescia, closing night in Piazza Loggia per festeggiare la Germani - 30, una festa pubblica per celebrare la stagione della Pallacanestro Brescia, giunta alla finale scudetto per la prima volta. Lo riporta quibrescia.it

Piazza Loggia: chiuse inchieste bis - La procura ordinaria di Brescia e quella dei minori hanno chiuso le due indagini sulla strage di Piazza della Loggia che vogliono fare luce su chi possa effettivamente aver messo l'ordigno il 28 ... Riporta ansa.it