Piazza dell’Unità rivoluzione green | alberi panchine e aree pedonali

da un’idea condivisa di riqualificazione sostenibile e partecipata. La piazza si trasformerà in un’oasi verde, con alberi, panchine e aree pedonali, diventando un simbolo di rinascita e rispetto per l’ambiente. Un progetto che non solo migliora gli spazi pubblici, ma riscrive il volto di Firenze, riconsegnando alla comunità uno spazio di valore e orgoglio. È il primo passo verso una città più vivibile e green.

Firenze, 19 giugno 2025 – Da isola di calore e luogo dimenticato a nuova porta d'ingresso al cuore di Firenze. Piazza dell'Unità d'Italia si prepara a cambiare volto grazie a un progetto di riqualificazione che punta a restituirle identità, dignità e funzionalità, valorizzando il legame con il quartiere di San Lorenzo e con la memoria storica del luogo. Il restyling, che ha ottenuto il via libera della Soprintendenza, è stato voluto con forza dall'amministrazione Funaro, ma affonda le sue radici nelle giunte precedenti: da quella di Matteo Renzi, che lanciò l'idea, a Dario Nardella che ne ha seguito la progettazione.

