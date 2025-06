Piazza del Parlamento si trasforma in un' arena | torna Cinema City la rassegna dedicata ai film del nostro tempo

Piazza del Parlamento si trasforma in un’ampia arena cinematografica, regalando a palermitani e visitatori un’esperienza estiva unica. Dall’1 al 7 luglio, la settima edizione di Cinema City accende le serate con i migliori film del nostro tempo, creando un connubio perfetto tra cultura, convivialità e divertimento gratuito. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate all’aperto, condividendo emozioni e storie sul grande schermo sotto il cielo di Palermo.

La piazza del Parlamento si trasforma ancora una volta in un grande cinema all’aperto, accessibile a tutti, libero e gratuito. Dall’1 al 7 luglio torna Cinema City, la rassegna dell’estate palermitana dedicata ai grandi film del nostro tempo e ai suoi protagonisti. La settima edizione del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Piazza del Parlamento si trasforma in un'arena: torna Cinema City, la rassegna dedicata ai film del nostro tempo

In questa notizia si parla di: cinema - piazza - parlamento - trasforma

Sotto le stelle del cinema 2025: si riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore - Sotto le stelle del cinema 2025 riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore. Torna, immancabile, "Sotto le stelle del cinema": il cartellone di proiezioni estive è un appuntamento imprescindibile per bolognesi e turisti.

: ’ Settima edizione per Cinema City, la rassegna gratuita che trasforma piazza del Parlamento in un grande cinema all’aperto. Sotto la direzione arti Vai su Facebook

Piazza del Parlamento si trasforma in un'arena: torna Cinema City, la rassegna dedicata ai film del nostro tempo; Cinema City 2025: il cinema sotto le stelle torna a Palermo dall’1 al 7 luglio; Il Ministero della Cultura si trasforma in esattore? Scatta la tagliola fiscale per gli operatori più deboli.

Torna il Cinema in Piazza, certezza di un'estate romana nel segno dei grandi film - Perché è ormai una certezza tutta romana quella del Cinema in Piazza, organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America. Si legge su movieplayer.it

Bologna, la città si trasforma in un cinema: il programma degli eventi dell’estate - A 40 anni di distanza dallo storico concerto del 1984, Francesco Guccini torna a calcare un palco in piazza Maggiore ... Segnala ilrestodelcarlino.it