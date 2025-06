Piazza del Carmine trovato con sessanta grammi di hashish

Nella suggestiva cornice di Piazza del Carmine, un cittadino tunisino è stato arrestato dai carabinieri di Palazzo Pitti con 63 grammi di hashish. L'operazione, condotta durante un normale controllo di routine, evidenzia ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza urbana e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Scopriamo insieme i dettagli di questa azione mirata e i risvolti per la comunità locale.

Ieri i carabinieri di Palazzo Pitti hanno proceduto all'arresto di un cittadino tunisino per detenzione ai fini di spaccio di 63 grammi di hashish. I militari, in transito in questa piazza del Carmine, hanno sottoposto a controllo il trentenne, conosciuto per precedenti interventi, approfondendo.

