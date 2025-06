Piani militari degli Stati Uniti contro l' Iran quali sono le opzioni di Trump per un attacco

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono al centro dell’attenzione internazionale, con il comandante Kurilla che ha illustrato alla Casa Bianca diversi scenari di intervento. Mentre il Pentagono schiera bombardieri stealth e portaerei nel Mediterraneo, le opzioni di Trump si fanno sempre più concrete. Quali strategie potrebbe adottare l’amministrazione americana? Scopriamo insieme le possibilità e le implicazioni di un eventuale intervento militare.

Il comandante del centro di comando in Medioriente Kurilla ha presentato alla Casa Bianca una gamma di scenari di attacco mentre il Pentagono schiera bombardieri stealth e portaerei nella regione.

Guerra Israele-Iran, Wsj: Piano attacco Usa pronto se Teheran non abbandona nucleare; Lanci incrociati di missili. Raid sull'ospedale di Soroka. Media Usa:Trump approva piani di guerra - Cina: contrari a uso della forza dopo monito di Trump all'Iran

Trump approva piani d'attacco contro l'Iran ma prende tempo: "Potrei farlo, potrei non farlo" - Israele emette nuovi avvisi di evacuazione e lancia una nuova raffica di attacchi contro vari obiettivi in Iran, mentre il conflitto entra nel settimo giorno

Attacco Usa all'Iran, i piani e i dubbi: le super bombe su Fordow e l'incubo di dover mandare forze speciali a «finire la missione» - L'opzione preferita dalla Casa Bianca sarebbe quella di una azione mirata ad alcuni obiettivi: ma Trum vuole l'irraggiungibile certezzza che la super bomba basti a distruggere Fordow.