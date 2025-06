Piacenza trovato un feto nel cestino di un bagno del pronto soccorso

E’ stato scoperto in ospedale intorno alle 6 del mattino da una addetta alle pulizie. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Piacenza, trovato un feto nel cestino di un bagno del pronto soccorso

In questa notizia si parla di: piacenza - trovato - feto - cestino

Il feto trovato nel cestino di un bagno all’ospedale di Piacenza - Una tragica scoperta scuote l’ospedale di Piacenza: un feto è stato rinvenuto questa mattina in un cestino dei rifiuti nel bagno del pronto soccorso.

Piacenza, trovato feto nel cestino di un bagno dell'ospedale; Trovato un feto in un cestino nei bagni dell'ospedale di Piacenza: a dare l'allarme un'addetta delle pulizie; Piacenza, feto senza vita trovato in un cestino nei bagni del pronto soccorso.

Piacenza, trovato feto nel cestino di un bagno dell'ospedale - A Piacenza i carabinieri stanno indagando su una macabra scoperta avvenuta all'alba di oggi all'ospedale di della città. Lo riporta msn.com

Feto in un cestino dei rifiuti nei bagni dell'ospedale di Piacenza, la macabra scoperta di un'addetta alle pulizie - I carabinieri stanno indagando su una macabra scoperta avvenuta all'alba di oggi all'ospedale di Piacenza: un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti nei ... Come scrive ilmessaggero.it