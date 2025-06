Piacenza | trovato feto nel bagno dell’ospedale

Una tragica scoperta scuote Piacenza: un feto è stato rinvenuto nel cestino dei rifiuti dei bagni dell’ospedale, trovata da un’addetta alle pulizie all’alba. Le autorità sono subito intervenute, avviando indagini e rilievi scientifici per fare luce su questa vicenda inquietante. La comunità si interroga su quanto accaduto e sulla tutela dei più vulnerabili. Dai primi riscontri, sembra che...

A Piacenza i carabinieri stanno indagando su una macabra scoperta avvenuta all’alba, nell’ospedale della città. Un feto è stato r i trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni della struttura. A trovarlo, nei locali del pronto soccorso, è stata una addetta alle pulizie. Sul posto i militari del Nucleo investigativo per effettuare i rilievi scientifici e ascoltare testimoni. Dai primissimi accertamenti, come riporta il sito Tgcom24, sembra essere quasi a termine il feto trovato morto in un cestino di un bagno nell’area del pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Il ritrovamento, da parte di una addetta alle pulizie, è avvenuto intorno alle 7. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Piacenza: trovato feto nel bagno dell’ospedale

Il feto trovato nel cestino di un bagno all'ospedale di Piacenza - Una tragica scoperta scuote l'ospedale di Piacenza: un feto è stato rinvenuto questa mattina in un cestino dei rifiuti nel bagno del pronto soccorso.

