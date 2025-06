Piacenza l' orrore | un feto nel cestino dei rifiuti nel bagno dell' ospedale

Una scoperta scioccante scuote Piacenza: un feto, quasi a termine, è stato rinvenuto nel cestino dei rifiuti all’interno dell’ospedale durante le prime ore del mattino. La tragica scena, scoperta da un’addetta alle pulizie nel pronto soccorso, ha subito acceso i riflettori sulle indagini in corso. Mentre le autorità lavorano per chiarire i dettagli di questa vicenda drammatica, si apre un dibattito sulla tutela della vita e sui sistemi di assistenza alle madri in difficoltà.

I carabinieri stanno indagando su una macabra scoperta avvenuta stamattina intorno alle 7 all' ospedale di Piacenza: un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni. A trovarlo, nei locali del pronto soccorso, è stata una addetta alle pulizie. Dai primissimi accertamenti il feto sembra essere quasi a termine, ovvero che ha raggiunto una fase di sviluppo, generalmente intorno alla 37a settimana di gestazione, tale da poter nascere. Il ritrovamento, da parte di una addetta alle pulizie, è avvenuto intorno alle 7. Sono in corso le indagini dei carabinieri, saranno visionate le telecamere di sorveglianza della zona e dell'ospedale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Piacenza, l'orrore: un feto nel cestino dei rifiuti nel bagno dell'ospedale

In questa notizia si parla di: feto - piacenza - cestino - rifiuti

Il feto trovato nel cestino di un bagno all’ospedale di Piacenza - Una tragica scoperta scuote l’ospedale di Piacenza: un feto è stato rinvenuto questa mattina in un cestino dei rifiuti nel bagno del pronto soccorso.

I carabinieri stanno indagando su una macabra scoperta avvenuta stamattina intorno alle 7 all'ospedale di Piacenza: un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni. A trovarlo, nei locali del pronto soccorso, è stata una addetta alle pulizie. L'articolo co Vai su Facebook

Piacenza, un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni del pronto soccorso. A fare la scoperta è stata un’addetta alle pulizie. I carabinieri stanno indagando e hanno avviato rilievi scientifici e raccolta di testimonianze - @ultimoranet Vai su X

Feto in cestino dei rifiuti all’Ospedale di Piacenza; Feto nel cestino dei rifiuti nel bagno dell’ospedale: orrore a Piacenza; Shock all'ospedale di Piacenza, trovato un feto nel cestino nei bagni del pronto soccorso.

Piacenza: scoperto feto in un cestino dei rifiuti - Secondo quanto riportato dai media online, la scoperta l'ha fatta questa mattina alle 6:30 un'addetta a ... Secondo msn.com

Piacenza, feto trovato in cestino rifiuti in ospedale - Un feto è stato ritrovato stamattina nel cestino dei rifiuti nel bagno del pronto soccorso dell'Ospedale di Piacenza. Da msn.com