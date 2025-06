Piacenza feto trovato in cestino rifiuti in ospedale

Una scoperta sconvolgente scuote Piacenza: un feto è stato trovato stamattina nel cestino dei rifiuti del pronto soccorso dell’ospedale. Gli addetti alle pulizie, notando tracce di sangue sul pavimento, hanno fatto l’amara scoperta che ora sta facendo il giro delle cronache. Sul posto sono intervenuti il pm di turno e i carabinieri, pronti a fare luce su questa tragica vicenda. Per chiarire quanto accaduto, saranno effettuate analisi approfondite sul feto e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica scoperta.

Un feto è stato ritrovato stamattina nel cestino dei rifiuti nel bagno del pronto soccorso dell’Ospedale di Piacenza. Secondo quanto apprende LaPresse, a trovare il feto sono stati gli addetti alle pulizie che, intorno alle 6 di stamani, avevano notato tracce di sangue sul pavimento. Sul posto sono presenti il pm di turno insieme con i carabinieri di Piacenza. Per chiarire quanto accaduto, saranno effettuate analisi sul feto ed esaminate le immagini delle telecamere di sorveglianza, in fase di acquisizione. Il ritrovamento all’alba. La macabra scoperta è stata fatta all’alba: di prima mattina alcuni addetti alle pulizie del nosocomio, mentre si occupavano dei bagni, si sarebbero accorti di alcune tracce di sangue e poi poco dopo avrebbero scorto il feto tra i rifiuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Piacenza, feto trovato in cestino rifiuti in ospedale

