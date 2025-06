piacenza feto senza vita trovato nei bagni del pronto soccorso

Una scoperta sconvolgente scuote l’ospedale di Piacenza: un feto senza vita è stato trovato nei bagni del pronto soccorso. L’intervento dei militari e le indagini in corso cercano di fare luce su questo episodio drammatico, mentre la comunità si stringe intorno alle domande senza risposta. La verità verrà a galla, ma intanto si alza un grido di dolore e speranza di giustizia.

Scoperta choc nei bagni del pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, dove in mattinata un’addetta alle pulizie ha trovato un feto nel cestino rifiuti; immediatamente allertati, sul posto sono interventu i militari del Nucleo investigativo, che procederanno ai rilievi scientifici e all’ascolto dei testimoni; nel frattempo, le indagini sono state affidate al coordinamento della procuratrice capo di Piacenza Grazia Pradella e alla pm Daniela di Girolamo, anch’esse giunte sul posto per un sopralluogo. Vi raccomandiamo. Sedicenne partorisce in casa, il neonato trovato morto in un secchio sul balcone. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it