Piacenza feto abbandonato nel cestino dell’ospedale

Una scoperta sconvolgente scuote il reparto di Pronto Soccorso dell'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Questa mattina, una donna incaricata della sanificazione ha trovato un feto senza vita abbandonato in un cestino, portando alla luce una vicenda delicata e dolorosa che solleva importanti riflessioni sulla tutela dei minori e sulla sensibilitĂ del nostro sistema sanitario. Un episodio che richiede attenzione e unire le forze per prevenire tragedie simili in futuro.

Un feto privo di vita è stato rinvenuto questa mattina all'interno di un cestino dentro uno dei bagni del reparto di Pronto soccorso dell'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. A rinvenire il piccolo corpo una signora addetta alla sanificazione dei locali interni al polo ospedaliero.

