Phisikk du role – Sulla demografia Giorgetti ha ragione però…

Il ministro Giancarlo Giorgetti evidenzia con fermezza un tema cruciale per il futuro del nostro Paese: il drammatico crollo demografico italiano. La sua analisi, centrata sulle conseguenze economiche e sociali, richiama l’attenzione sulla crescente desertificazione umana al Sud, un problema ormai strutturale. È tempo di ascoltarlo e di agire, prima che le sfide diventino irrisolvibili. Perché la nostra società ha bisogno di risposte immediate e concrete.

Il ministro Giancarlo Giorgetti, che indubitabilmente rappresenta il volto umano e razionale della Lega, e che almeno per questo dovrebbe essere ascoltato, ha posto con giusta attenzione la questione del crollo demografico italiano e delle sue conseguenze per l'economia, lanciando un allarme più forte per l'area meridionale del Paese, proiettata verso una vera e propria desertificazione umana. Il tema non è nuovo, ovviamente: ciclicamente l'Onu pubblica il rapporto "World Population Prospects ", un quadro di riferimento demografico globale, che è sempre foriero di warning con la solita doppia angoscia che vede da un lato l'esplosione demografica globale e dall'altro il depauperamento senza speranza dell'Occidente.

