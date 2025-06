Pfas nelle fontanelle pubbliche l’inquinante eterno indistruttibile supera i limiti in quattro campioni su quindici

Già, i Pfas, noti come gli inquinanti eterni e indistruttibili, continuano a rappresentare una minaccia invisibile ma concreta per la nostra salute. In quattro campioni su quindici di acque pubbliche prelevate da fontanelle e case dell’acqua nel Centro e Nord Italia, i limiti di sicurezza vengono superati, sollevando importanti interrogativi sulla qualità delle nostre acque potabili. La tutela della nostra salute non può più aspettare.

Su quindici campioni di acque potabili pubbliche prelevate da fontanelle e case dell’acqua in alcune regioni del Centro e Nord Italia, Altroconsumo ha rilevato in tutti la presenza di Tfa (anche a Milano, Torino, Firenze e Sondrio) e, in quattro campioni, i valori superano la soglia di riferimento di 500 nanogrammi al litro, prevista per i Pfas totali dal Decreto legislativo 182023, sulla qualità delle acque destinata al consumo umano. Già, perché attualmente in Unione europea non esiste un limite per il Tfa nelle acque superficiali, sotterranee o potabili. Eppure, si tratta dell’acido trifluoroacetico, sostanza chimica che rientra nella categoria dei Pfas, noti anche come inquinanti eterni e, tra questi, è quello più diffuso al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pfas nelle fontanelle pubbliche, l’inquinante eterno indistruttibile supera i limiti in quattro campioni su quindici

In questa notizia si parla di: campioni - pfas - fontanelle - pubbliche

Sai davvero cosa c’è nell’acqua del tuo rubinetto? Dopo aver trovato il TFA – una sostanza della famiglia dei Pfas – in diverse acque in bottiglia, abbiamo fatto un passo in più: abbiamo analizzato l’acqua delle fontanelle pubbliche in 15 località italiane, dalle Vai su Facebook

Pfas nelle fontanelle pubbliche, l’inquinante eterno indistruttibile supera i limiti in quattro…; Pfas nell’acqua potabile: risultati rassicuranti dalle analisi di Altroconsumo sulle fontanelle pubbliche; Greenpeace: Rilevati inquinanti nell'acqua potabile. Nelle Marche positivi 10 campioni su 12.

Pfas nelle fontanelle dell’acqua, la classifica delle più inquinate in Italia - Altroconsumo ha rilevato la quantità di Tfa, un inquinante della famiglia dei Pfas, nell’acqua delle fontanelle delle città italiane, rilevando valori alti in due regioni ... Come scrive quifinanza.it

Pfas nell’acqua potabile: risultati rassicuranti dalle analisi di Altroconsumo sulle fontanelle pubbliche - l’associazione Altroconsumo tra giugno e luglio del 2024 ha prelevato 38 campioni di acqua dalle fontanelle pubbliche ubicate nei centri ... Si legge su lifegate.it