Pfas nelle fontanelle dell’acqua la classifica delle più inquinate in Italia

Scopri la classifica delle fontanelle italiane più inquinate da PFAS, un tema che desta grande preoccupazione tra i cittadini. Altreconsumo ha condotto un’indagine approfondita sull'acido trifluoroacetico (TFA) presente nell'acqua erogata da dieci località italiane, rivelando variazioni sorprendenti anche tra fontanelle vicine. Un quadro allarmante che invita a riflettere sull'importanza di monitorare e proteggere le risorse idriche pubbliche. Ma cosa emerge davvero dall'analisi?

Altroconsumo ha realizzato un’indagine sulla quantità di acido trifluoroacetico (Tfa) presente nell’acqua che sgorga dalle fontanelle di 10 località italiane nelle quali sono presenti anche le sorgenti di alcune acque minerali, precedentemente analizzate in un altro studio a maggio 2025. I risultati sono stati molto diversi a seconda non soltanto della località, ma anche delle diverse fontanelle e case dell’acqua che si trovano nello stesso comune, a volte anche nella stessa piazza. I valori più alti sono stati rilevati in Piemonte, ma anche diverse località della Lombardia hanno presentato risultati critici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pfas nelle fontanelle dell’acqua, la classifica delle più inquinate in Italia

In questa notizia si parla di: fontanelle - acqua - pfas - classifica

Acqua in bottiglia: la classifica delle migliori dopo le analisi - Solo tre marche non contengono una sostanza potenzialmente pericolosa Vai su Facebook

Pfas nelle fontanelle dell’acqua, la classifica delle più inquinate in Italia; PFAS: le nostre analisi sull’acqua potabile rivelano dati preoccupanti in tutte le Regioni d’Italia; C'è una mappa della contaminazione da Pfas nelle acque potabili in Italia.

PFAS nell’acqua minerale: le 6 marche più contaminate secondo l’analisi di Altroconsumo - Anche l’acqua minerale non è immune agli inquinanti: Altroconsumo ha analizzato 21 etichette vendute in Italia, individuando tracce di TFA, sostanza della famiglia dei PFAS, in gran parte dei campioni ... Segnala greenme.it

Quale acqua in bottiglia scegliere? La classifica con promosse e bocciate dopo un severo test - Il focus principale è stato sulla ricerca del TFA, un inquinante appartenente alla famiglia dei PFAS ... Da quotidiano.net