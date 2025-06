Petra Kvitova annuncia sui social il proprio ritiro | agli US Open la chiusura del cerchio

Petra Kvitova, simbolo di eleganza e forza nel tennis mondiale, ha annunciato sui social il suo imminente ritiro, segnando la fine di un’epoca straordinaria. Con una lettera emozionante, la campionessa ceca ha condiviso che il 2025 sarà il suo ultimo anno in campo, con gli US Open come ultima tappa di un viaggio ricco di successi e sfide. La sua carriera è stata molto...

Con una lunga ed emozionante lettera pubblicata sui propri canali social, Petra Kvitova ha rivelato al mondo del tennis che il 2025 sarà la sua ultima stagione agonistica. Gli US Open saranno l’ultimo evento in cui vedremo impegnata la tennista ceca. Due volte campionessa a Wimbledon, Kvitova ha saputo esaltarsi su questa superficie, deliziando gli appassionati con le sue giocate mancine. Sfortunatamente la sua carriera è stata molto condizionata dagli infortuni che le hanno impedito di avere la giusta continuità e un rendimento ancor più convincente nel corso del proprio percorso. A queste criticità, non va ovviamente dimenticata l’aggressione subita nel 2016 da un rapinatore, entrato nel suo appartamento spacciandosi per un tecnico riparatore, che le provocò un serio infortunio alla mano sinistra, quella dominante per il suo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Petra Kvitova annuncia sui social il proprio ritiro: agli US Open la chiusura del cerchio

In questa notizia si parla di: kvitova - petra - social - open

Petra Kvitova si ritirerà alla fine del 2025 La tennista ceca, ex numero due al mondo e due volte campionessa a Wimbledon, lo ha annunciato tramite i suoi canali social. Vai su Facebook

Petra Kvitova si ritira, l'addio al tennis dopo gli Us Open 2025; Petra Kvitova dice addio al tennis: “Lascio con un sorriso enorme”; Kvitova ai saluti dopo gli US Open.

Petra Kvitova si ritira, l'addio al tennis dopo gli Us Open 2025 - 2 al mondo e due volte campionessa a Wimbledon, ha annunciato il ritiro con una lettera sui social: "Chiuderò la mia carriera agli US Open. Secondo sport.sky.it

Kvitova ai saluti dopo gli US Open - A darne l'annuncio è stata la stessa giocatrice ceca dai suoi social media, a pochi giorni di distanza dall'annuncio ... Lo riporta sport.tiscali.it