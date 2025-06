Pestata dall' ex convivente | perquisizione in casa sequestrato uno stivaletto

Una scena di violenza che scuote la comunità di Latiano: nell’ambito delle indagini, è stato sequestrato uno stivaletto nell'abitazione dell'ex convivente della donna aggredita. Un possibile elemento chiave per ricostruire quella notte drammatica e fare luce sulla dinamica dell'aggressione. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda ancora sotto i riflettori.

LATIANO – È stato sequestrato uno stivaletto all'interno dell'abitazione di Latiano in cui, lo scorso 27 maggio, una donna è stata picchiata brutalmente dal suo ex marito, un 48enne originario del Marocco. Potrebbe trattarsi dell'oggetto utilizzato dall'indagato per colpire la malcapitata.