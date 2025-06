Pescatori trovano una 12enne svenuta in mare e la salvano | soccorsa con l'eliambulanza è grave

Una delicata operazione di salvataggio si è svolta vicino Terracina, quando alcuni pescatori hanno trovato una ragazza di appena 12 anni svenuta in mare. Grazie al loro tempestivo intervento e all'intervento dell'eliambulanza 232, la giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù, dove si trova in prognosi riservata. Una vicenda che mette in evidenza quanto possa essere fragile e preziosa la vita, e l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

