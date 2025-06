Pescara Silvio Baldini saluta città e tifosi

Silvio Baldini, il cuore pulsante della storica promozione del Pescara in Serie B, ha deciso di salutare la città e i tifosi con un messaggio carico di emozione. Dopo aver guidato con passione e determinazione questa cavalcata vincente, l'allenatore ha annunciato la sua partenza, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei sostenitori. Così, tra abbracci e rimpianti, si apre un nuovo capitolo per Baldini e il club abruzzese.

Il Pescara ha guadagnato la promozione in Serie B nella finale playoff contro la Ternana. Il tecnico Silvio Baldini, tra i protagonisti della cavalcata vincente degli abruzzesi, aveva preso un periodo di riflessione prima di comunicare una decisione sulla permanenza o meno sulla panchina dei biancoazzurri. Ebbene poche ore fa ha comunicato l'addio a città e tifosi. "A Pescara ho ritrovato tutte le condizioni per poter vivere i miei sogni". Così Silvio Baldini: "È stata una stagione fantastica, a Pescara ho ritrovato tutte le condizioni per poter vivere i miei sogni e abbiamo vinto. Ho trovato un presidente come Daniele Sebastiani che mi ha sostenuto e un direttore come Pasquale Foggia che mi è sempre stato vicino.

