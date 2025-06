Pesavo 140 kg e ne ho persi 60 ma nei film mi volevano ciccione La palestra? È inutile | così Fabrizio Bracconieri Caterina Balivo prende le distanze

Fabrizio Bracconieri, a 61 anni, sfoggia un fisico rinnovato e una vitalità sorprendente. Dopo aver perso ben 60 chili, l’attore rivela i sacrifici e la determinazione che lo hanno portato a questo risultato, sfidando le aspettative di chi lo vedeva solo in ruoli comici o fuori forma. La sua storia di trasformazione è un esempio di come dedizione e volontà possano cambiare non solo il corpo, ma anche la vita. E questa non è che l’inizio del suo nuovo cammino.

Fabrizio Bracconieri è stato ospite a “La volta buona”, ieri mercoledì 18 giugno, per fare una sorpresa all’amica ed ex collega di “Forum”, Rita Dalla Chiesa. Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, Bracconieri ha spiegato com’è cambiato fisicamente, rispetto a quando ha iniziato la sua carriera nel cinema e nella tv. Oggi a 61 anni l’attore si presenta dimagrito. E spiega come c’è riuscito. “Pesavo 140 chili e ne ho persi 60 – ha raccontato – Bisogna avere coraggio per dimagrire. Cosa spinge a una trasformazione così drastica? Ho capito che nei film ero più richiesto per le parti da ciccione che da attore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pesavo 140 kg e ne ho persi 60, ma nei film mi volevano ciccione. La palestra? È inutile”: così Fabrizio Bracconieri. Caterina Balivo prende le distanze

In questa notizia si parla di: pesavo - persi - fabrizio - film

Fabrizio Bracconeri, la malattia del figlio e il dimagrimento: “Pesavo 140 chili, ne ho persi 60” - Fabrizio Bracconeri, noto volto televisivo, ha affrontato un dramma personale che ha segnato la sua vita: la malattia del figlio Emanuele, affetto da autismo grave, e il suo incredibile percorso di rinascita.

Fabrizio Bracconieri: Pesavo 140kg, ne ho persi 60 - La volta buona 18/06/2025; Fabrizio Bracconeri: «Da 140 a 80 chili, ma nei film mi volevano ciccione. La palestra? È inutile». Caterina B; Fabrizio Bracconeri, la malattia del figlio e il dimagrimento: “Pesavo 140 chili, ne ho persi 60”.

Fabrizio Bracconeri a La Volta Buona: «Da 140 a 80 chili, ma nei film mi volevano ciccione» - Fabrizio Bracconeri viene ricordato come il ragazzo impacciato e giocherellone dei film cult Anni ’80, da "Acqua e sapone" con Carlo Verdone a "I ... Da msn.com

Fabrizio Bracconeri: «Da 140 a 80 chili, ma nei film mi volevano ciccione. La palestra? È inutile» - Fabrizio Bracconeri viene ricordato come il ragazzo impacciato e giocherellone dei film cult Anni ’80, da "Acqua e sapone" con Carlo Verdone a "I ... Scrive msn.com