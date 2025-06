Perugia sparatoria per strada a Umbertide | due feriti gravi

Una scena di violenza scuote la tranquilla Umbertide, nel cuore dell'Umbria: una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio ha lasciato due uomini gravemente feriti. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma le condizioni dei coinvolti sono serie e destano preoccupazione. La comunità si interroga e si stringe in attesa di aggiornamenti ufficiali, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica vicenda che ha scosso l’intera provincia.

Due uomini sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in una strada nella zona di Umbertide (Perugia). Secondo fonti sanitarie, uno di loro è in condizioni più gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Perugia con l'elisoccorso. L'altro - in prognosi riservata - è stato portato all'ospedale di Città di Castello da un'autoambulanza ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione di una pallottola dall'emitorace sinistro.

