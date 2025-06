Perugia preparativi per la ripartenza Angella prende ancora tempo sulla proposta

Perugia si muove con determinazione in vista della nuova stagione, a soli venti giorni dal raduno ufficiale. Tra nuove acquisizioni, come Tumbarello, e le strategie già avviate, la città è in fermento per assistere alla rinascita biancorossa. La squadra, tra preparativi sul campo e dettagli logistici per il ritiro in Argentina, si prepara a vivere un’entusiasmante ripartenza. E il meglio deve ancora venire...

Venti giorni al raduno, alla ripartenza. Il Perugia è a lavoro su più fronti, per costruire la squadra da consegnare al tecnico biancorosso, per preparare la campagna abbonamenti e anche per limare i dettagli per il ritiro che la squadra svolgerà in Argentina. Per la partenza, oltre ai volti nuovi che arriveranno a Pian di Massiano (al momento è stato ufficializzato Tumbarello della Lucchese), si preparano anche i giocatori sotto contratto con qualche eccezione. D'accordo con la società non farà parte del gruppo in partenza Alessandro Seghetti. L'attaccante, che ha il contratto in scadenza tra un anno, ha scelto di non rinnovare l'intesa e di trovare una nuova soluzione nel mercato estivo.

