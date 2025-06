Perugia postazioni di bike sharing lungo il Tevere | via libera

Perugia si prepara a pedalare verso una mobilità più sostenibile: via libera all’installazione di postazioni di bike sharing lungo il suggestivo percorso del Tevere. La proposta, approvata all’unanimità in terza commissione, promette di rendere gli spostamenti più pratici e rispettosi dell’ambiente. Un passo avanti importante per la città, che ora punta a rafforzare la sua rete di servizi a misura di cittadino e di natura.

Via libera al bike sharing lungo il percorso del fiume Tevere. In terza commissione di Palazzo dei Priori arriva l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno presentato dai consiglieri De Salvo, Tanci, Maddoli, Cenci, Vescovi per l'"installazione di postazioni di bike sharing lungo il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, postazioni di bike sharing lungo il Tevere: via libera

In questa notizia si parla di: bike - sharing - lungo - postazioni

Bike sharing a Bologna nuove aree e 600 mezzi in più: dove si può andare e da quando - Bologna amplia il suo servizio di bike sharing RideMovi, con 600 nuove biciclette e nuove aree operative a partire dal 20 maggio 2025.

Perugia, postazioni di bike sharing lungo il Tevere: via libera; Postazioni di bike sharing lungo il Tevere: il Comune ha detto sì; Mobilità sostenibile, tre nuove stazioni di bike sharing.

Postazioni di bike sharing lungo il Tevere: il Comune ha detto sì - È stato approvato all’unanimità in Commissione l’ordine del giorno promosso dal consigliere comunale Federico De Salvo (Anima Perugia) per l’installazione di postazioni di bike sharing lungo il Tevere ... Lo riporta umbria24.it

Mobilità sostenibile, a Lecce tre nuove postazioni di bike sharing - La giunta comunale ha approvato il progetto di localizzazione delle tre stazioni e lo schema di convenzione con l'Università del Salento. Riporta leccenews24.it