Perugia la seconda sepoltura del condottiero Ascanio della Corgna

Perugia si appresta a riabbracciare le spoglie di Ascanio della Corgna, il celebre condottiero rinascimentale che troverà finalmente la sua seconda sepoltura nel suggestivo complesso di San Francesco al Prato. Un momento di grande emozione e riscoperta storica, in cui le pietre antiche e le memorie si uniscono per celebrare l’eredità di questa figura leggendaria. La cerimonia, in programma sabato 21 giugno alle 10, rappresenta un importante tributo al passato e al patrimonio umbro…

Le spoglie mortali del condottiero rinascimentale Ascanio della Corgna torneranno nel complesso monumentale di San Francesco al Prato, a Perugia. La cerimonia di sepoltura si terrà sabato 21 giugno alle 10 quando l’urna in marmo contenente le ossa del fu marchese di Castiglione del Lago e del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, la seconda sepoltura del condottiero Ascanio della Corgna

In questa notizia si parla di: perugia - sepoltura - condottiero - ascanio

La cerimonia di sepoltura si terrà sabato 21 giugno alle 10 quando l’urna in marmo contenente le ossa del fu marchese di Castiglione del Lago e del Chiugi sarà deposta nella Cappella degli Oddi Vai su Facebook

Perugia, la seconda sepoltura del condottiero Ascanio della Corgna; Tornano a San Francesco al Prato i resti di Ascanio della Corgna; INVIATO CITTADINO Diamo giusta e degna sepoltura ad Ascanio della Corgna.

Tornano a San Francesco al Prato i resti mortali del condottiero Ascanio della Corgna - Le spoglie mortali del condottiero rinascimentale Ascanio della Corgna torneranno nel complesso monumentale di San Francesco al Prato, a Perugia. Come scrive umbria24.it

I resti del condottiero Ascanio della Corgna tornano a san Francesco al Prato - Le spoglie mortali del condottiero rinascimentale Ascanio della Corgna torneranno nel complesso monumentale di San Francesco al Prato, a Perugia. Segnala informazione.it