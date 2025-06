Personale del pronto soccorso aggredito l' Ausl | Occorre l’impegno di tutti e una cultura del rispetto

Recenti aggressioni ai danni del personale del pronto soccorso, come quella avvenuta a Rimini, evidenziano l’urgenza di un impegno condiviso. È fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della dignità, unendo le forze per garantire ambienti più sicuri e solidali. Solo attraverso la collaborazione e il rispetto reciproco possiamo tutelare chi si dedica ogni giorno alla nostra salute e al benessere di tutti. È ora di agire insieme.

Unire le forze e lavorare insieme per garantire ambienti più sicuri e promuovere una cultura del rispetto e della dignità per chi si dedica alla cura della nostra salute. Dopo l'aggressione di pochi giorni fa ai danni di un'operatrice sanitaria al Pronto Soccorso di Rimini e ad altri episodi.

